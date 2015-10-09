Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 14:30
 

ЦСКА интересен лидер "Астаны"

©ФК "Астана"

Полузащитник столичной "Астаны" и национальной сборной Беларуси Макс Эбонг привлёк внимание софийского ЦСКА, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

Полузащитник столичной "Астаны" и национальной сборной Беларуси Макс Эбонг привлёк внимание софийского ЦСКА, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

Болгарский клуб рассматривает 26-летнего хавбека в качестве одного из возможных вариантов усиления средней линии в преддверии нового сезона.

В прошедшем сезоне Эбонг был одним из ключевых игроков "Астаны". Он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, демонстрируя стабильность и универсальность в центре поля.


В общей сложности белорусский полузащитник провёл 125 матчей в Казахстанской Премьер-лиге. За это время на его счету 10 голов и 21 результативная передача, что подчёркивает его вклад как в созидание, так и в атакующие действия команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

