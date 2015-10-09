ЦСКА интересен лидер "Астаны"

Полузащитник столичной "Астаны" и национальной сборной Беларуси Макс Эбонг привлёк внимание софийского ЦСКА, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

Болгарский клуб рассматривает 26-летнего хавбека в качестве одного из возможных вариантов усиления средней линии в преддверии нового сезона.

В прошедшем сезоне Эбонг был одним из ключевых игроков "Астаны". Он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, демонстрируя стабильность и универсальность в центре поля.

В общей сложности белорусский полузащитник провёл 125 матчей в Казахстанской Премьер-лиге. За это время на его счету 10 голов и 21 результативная передача, что подчёркивает его вклад как в созидание, так и в атакующие действия команды.

