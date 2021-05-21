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Цифры, статистика и текущие серии. О чем нужно знать перед матчем "Астана" - "Кайрат"

Самое время готовиться к предстоящему дерби.

Цифры, статистика и текущие серии. О чем нужно знать перед матчем "Астана" - "Кайрат"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Уже в воскресенье, 23 мая, в Нур-Султане пройдет матч самого принципиального противостояния в казахстанском футболе между "Астаной" и "Кайратом". Он состоится в рамках 13-го, заключительного тура первого круга OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Это будет первая игра команд в текущем сезоне. Корреспондент Vesti.kz уделил внимание цифрам и статистике, и вот о чем они говорят.

Это будет 42-й матч в противостоянии. На данный момент 19 побед у себя на счету имеет "Астана", а в активе "Кайрата" их 12. Десять раз команды завершали основное время матча вничью. Трижды случались послематчевые серии пенальти, в двух случаях праздновал успел клуб из Алматы, а еще один раз - столичная команда. 

Разница забитых мячей - 56:50 в пользу "Астаны". 

Самые результативные матчи состоялись в июне 2011 и в апреле 2015 года. В обоих случаях "Астана" одерживала домашние победы - 6:1 и 4:3. 

В столице команды встречались 23 раза. Восемь раз побеждала "Астана", столько же раз была зафиксирована ничья, а еще в шести случаях успеха достигал "Кайрат".

Разница мячей на поле "Астаны" - 35:27 в пользу хозяев. 

Последние два матча остались за "Кайратом", однако оба были проведены в Алматы. В этих встречах алматинцы оказались сильнее с общим счетом 4:0. 

Но из последних пяти встреч на "Астана Арене" гости из Алматы победили лишь раз, а случилось это в конце 2017 года, когда "Кайрат" увез три очка благодаря выигрышу со счетом 2:0. После этого алматинцы еще дважды побеждали "Астану" в гостях, но случалось это в Павлодаре (2019) и Алматы (2020).

Самыми забивными игроками в класико из нынешних составов являются Марин Томасов и Исламбек Куат - по четыре мяча. Оба выступают за "Астану", но Куат все четыре гола в этом противостоянии забивал за "Кайрат" в ворота своей нынешней команды. Три мяча на счету Айбола Абикена, еще по два - у Раде Дугалича и Романа Муртазаева.

В этом сезоне в активе лидирующей "Астаны" 32 очка, а отрыв от занимающего четвертое место "Кайрата" составляет 12 пунктов. 

"Астана" забила 29 мячей в 12 турах, "Кайрат" ограничился 24 взятиями ворот. Также у подопечных Андрея Тихонова лучше показатели обороны - всего девять пропущенных мячей. У команды Алексея Шпилевского таких 12. 

"Астана" победила во всех пяти домашних матчах текущего первенства с общим счетом 13:3. "Кайрат" на выезде провел также пять встреч. Лишь одна победа, а еще по два ничейных и отрицательных исхода. Разница мячей - 5:4 в пользу алматинцев (во многом из-за разгромной победы в гостях над "Кайсаром" - 3:0).

Победная серия "Астаны" составляет девять матчей, это лучший старт в истории клуба. "Кайрат" же одержал победу лишь в семи из 12 проведенных игр. 

Самым результативным игроком этого сезона является Томасов из "Астаны". На его счету по восемь голов и ассистов по итогам 12 туров. По общему количеству голевых действий (16) он вдвое превосходит форварда "Кайрата" Хосе Канте, которому нет равных в команде. На счету нападающего шесть голов и две результативные передачи. 

"Астана" получает гораздо больше желтых карточек - 30 против 19 у "Кайрата". Зато у столичных нет ни одного удаления, а у алматинцев их набралось уже четыре. 

"Астана" забивала во всех 12 турах нынешнего первенства (такой же показатель и у "Тобола"). У "Кайрата" случились два матча, в которых команде так и не удалось взломать оборону соперника. 

"Кайрат" в КПЛ-2021 имеет в активе лишь три сухих матча, у "Астаны" этот показатель вдвое выше - шесть.

"Астана" не пропускает в двух домашних матчах подряд, побеждая в каждой игре на "Астана Арене". "Кайрат" же на выезде не может добыть победу на протяжении четырех встреч кряду - две ничьи со счетом 1:1, а также два минимальных поражения со счетом 0:1.

Известно, что эту игру из-за перебора желтых карточек пропустит сербский защитник гостей Дугалич. У "Астаны" после отбытия дисквалификации возвращается в строй вингер Тигран Барсегян

В личном противостоянии между Тихоновым и Шпилевским ведет наставник из Беларуси - 1:0. В конце октября 2020 года "Кайрат" сумел переиграть "Астану" благодаря голу Абата Аймбетова. Сейчас форвард выступает уже за столичную команду. 

Напомним, что матч между "Астаной" и "Кайратом" пройдет уже в это воскресенье, 21 мая, на стадионе "Астана Арена". Начало игры запланировано на 21:00 по столичному времени.

Фото: ФК "Астана" (1, 2, 3, 4, 7, 8), ФК "Кайрат" (5, 6)©

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Астана ФК Кайрат ФК Куат Исламбек Тихонов Андрей Шпилевский Алексей Кайсар ФК Тобол ФК Аймбетов Абат Нур-Султан Алматы

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