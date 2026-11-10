Шымкентский "Ордабасы" ведёт переговоры с бельгийским специалистом, который в прошлом сезоне работал в чемпионате Бельгии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на известного журналиста Ермухамеда Маулена.

Речь идёт о наставнике, который приводил "Юнион Сент-Жиллуа" к победе в Кубке Бельгии и руководил командой в Лиге чемпионов. Сейчас стороны обсуждают возможность его перехода в казахстанский клуб.

Одним из главных преимуществ специалиста считается умение раскрывать молодых футболистов и помогать прогрессировать игрокам, которые ещё не реализовали свой потенциал.

Также он известен современным подходом к трансферной работе и использованием передовых технологий при поиске и оценке футболистов.

Если переговоры завершатся успешно, "Ордабасы" может получить тренера с европейским опытом, знакомого с работой на высоком уровне.

В прошедшем сезоне шымкентцы стали чемпионами Казахстана и завоевали Кубок страны.