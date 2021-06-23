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Тренер "Ордабасы" озвучил основной фактор победы в матче с "Астаной"

Тренер "Ордабасы" озвучил основной фактор победы в матче с "Астаной"
Александр Седнев. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал победу над "Астаной" в 17-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Поздравляю всех с победой! Можно сказать, что везение было на нашей стороне, но все-таки считаю основным фактором, что эта победа достигнута за счет большого желания футболистов. Сыграли организованно, я думаю, что в большинстве моментов удалось реализовать задуманное. Большое спасибо футболистам, мы двигаемся дальше и готовимся к следующей игре", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Тренер "Астаны" нашел объяснение первому поражению в КПЛ

Напомним, что это поражения стало первым для столичной команды, которая пока удерживает лидерство в таблице. Шымкентцы располагаются на пятой строчке, набрав 24 очка.

В следующем туре, 27 июня, "Ордабасы" дома примет "Жетысу", а "Астана" в этот день на выезде сыграет с "Кызыл-Жаром".

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Метки:
КПЛ-2021 Ордабасы ФК Астана ФК

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