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Тренер "Астаны" нашел объяснение первому поражению в КПЛ

Тренер "Астаны" нашел объяснение первому поражению в КПЛ
Андрей Тихонов. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Астана" потерпела первое поражение в чемпионате Казахстана по футболу, уступив "Ордабасы". Своим мнением о прошедшем матче в рамках 17-го тура поделился главный тренер столичной команды Андрей Тихонов.

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- Начали матч очень хорошо, имели два стопроцентных момента в первые десять минут, забей в тех моментах Муртазаев, матч бы сложился по-другому. Но не забили, потом пропустили два необязательных гола, что психологически надломило команду. Когда ты играешь неплохо, но пропускаешь два, очень сложно морально. После такого психологического надлома следующие минут 15 сыграли плохо.

Но второй тайм провели очень хорошо, были подходы, штанга, перекладины, контролировали ситуацию, но не забили. Был стопроцентный момент у Абата Аймбетова, который не попал с двух метров, нам оставалось еще играть 30 минут, и уверен, что смогли бы изменить ход матча. Обидно, что вчера или позавчера прочитал, что Лория друзья со Смаковым, его отец работает в "Кызыл-Жар СК", намекая на странные игры. Но матч показал, что это не так. Мне не нравятся такие разговоры, когда грязь необоснованно льется на команду, "Астана" в такие игры не играет. Мы играем честно, и хочется, чтобы весь чемпионат проходил в честной борьбе, завтра мы посмотрим, как некоторые команды будут играть дальше.

А так "Ордабасы" - молодцы, выдержали свой план на игру, сыграли от обороны, на контратаках. Я благодарен команде, которая, несмотря ни на что, играла до конца. Но нужно понимать, когда соперник так насыщенно играет в обороне, взломать ее крайне сложно. Рад, что мы в противостоянии с таким сильным соперником создавали моменты, контролировали игру. Пропускали быстрые атаки, но приходилось открываться, потому что необходимо было забивать и выигрывать. От поражений никто не застрахован, нужно понимать, что поражение поражению рознь, идем дальше.

К сожалению, не обошлось без потерь, Ароян получил четвертую желтую карточку, таким образом, это была его последняя игра за "Астану". Будем работать, искать резервы, стремиться дальше выигрывать. Также благодарен болельщикам, которые поддерживали до последней минуты, и даже когда матч закончился, никто не ушел, а наоборот, поприветствовали всю команду - это дорогого стоит. Думаю, что даже несмотря на результат, наша игра моментами, минутами вдохновляла, но, может быть, был не наш день, - приводит его слова пресс-служба клуба.

- Не могу не спросить про греческий "Арис". Уже смотрели соперника по Лиге конференций?

- Нет, меня не заботит "Арис", меня беспокоила прошедшая игра, дальше меня уже заботит "Кызыл-Жар", а затем "Шахтер". Мы смотрим на ближайшего соперника.

Напомним, что в следующем туре, 27 июня, "Ордабасы" дома примет "Жетысу", а "Астана" в этот день на выезде сыграет с "Кызыл-Жаром". С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК Ордабасы ФК Тихонов Андрей

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