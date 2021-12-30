Тренер с опытом работы в Казахстане нашел новый клуб после чемпионского сезона

Белорусский специалист Алексей Бага возглавил азербайджанский "Сумгаит" из одноименного города, сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 40-летнего тренера был солигорский "Шахтер", который он принял по ходу сезона и привел к победе в чемпионате Беларуси-2021. 1 декабря Бага официально покинул стан "горняков".

Казахстанским болельщикам Бага известен по работе в "Актобе", в который пришел перед стартом КПЛ-2021, а ушел в мае. Также на родине тренировал БАТЭ и литовский "Жальгирис".

"Сумгаит" в азербайджанской премьер-лиге идет на предпоследнем, седьмом месте, набрав 12 очков в 14 матчах.