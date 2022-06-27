Тренер новичка КПЛ назвал причину неудач команды

Наставник "Махтаарала" Андрей Ферапонтов высказался о ничьей в матче 15-го тура КПЛ против "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Туркестане завершился со счетом 1:1. "Махтаарал" с 43-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артура Западни.

"Мы потеряли два очка. Играли на победу, был очень хороший настрой. Я благодарен своим футболистам. Они сделали выводы из прошлого нашего поражения в Алматы. Играли активно, с первых минут оказывали давление на соперника. Активно начали игру так провели первый тайм, но многое из того, что мы готовили к сожалению, сломало удаление. Не могу обвинять игрока в этом удалении это несчастный случай. Он играл в мяч, там не было никакого умысла. Это несчастный случай. Я не могу обвинять игрока, он играл в мяч. Если он и рассек голову сопернику, то это было случайно. Думал, что VAR в этом случае должен был разобраться. Но, к сожалению, в этом сезоне VAR - всегда против нас. То, не назначают пенальти в Алматы, отменяют несколько пенальти. Положительный момент в том, что мы впервые в этом сезоне в 15-м туре пробили пенальти. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и персоналу. Будем двигаться дальше", - заявил Ферапонтов.

"Махтаарал" с десятью очками занимает последнее место в КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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