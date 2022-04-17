Исполняющий обязанности главного тренера "Турана" Куаныш Кабдулов прокомментировал ничью с шымкентским "Ордабасы" (0:0) в матче шестого тура премьер-лиги.

"Зная соперника, готовились тщательно. "Ордабасы" – очень хорошая, перспективная, молодая команда. Мы разобрали их игру, готовились. У нас был свой план. В начале игры мы договорились встречать на их половине поля, играть с высоким прессингом, что у нас, в принципе, получалось. К сожалению, мы опять не смогли реализовать те моменты, которые создали. К ребятам никаких претензий нет. Команда работает очень хорошо, ребята стараются, самоотдача – на 200 процентов. Вы сами все видели – и в первом, и во втором тайме у нас были моменты. Какие-то заколдованные ворота, можно так сказать. К сожалению, не радует только одно – то, что мы не забили свои моменты. Я в раздевалке после игры их подбодрил и сказал, что если мы будем так же работать, то в ближайшее время результаты придут", - сказал Кабдулов на послематчевой пресс-конференции.

"Туран" с тремя очками после пяти сыгранных матчей замыкает турнирную таблицу КПЛ-2022. "Ордабасы" (8) идет шестым.

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