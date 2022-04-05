Главный тренер "Акжайыка" Владимир Мазяр высказался о ничьей с "Кайратом" в четвертом туре КПЛ-2022, сообщает пресс-служба уральского клуба.

Встреча, состоявшаяся на поле "Акжайыка", завершилась со счетом 0:0.

"За счет болельщиков и их поддержки и в тяжелые минуты, и в хорошие можно заработанное очко занести себе в актив. Сама игра хромает, проблемы в атаке. Много игроков ушло, строили новую команду. Но за два месяца сделать это тяжеловато. Болельщики нам помогли не проиграть матч, в конце которого мы играли в меньшинстве", - заявил Мазяр.

"Акжайык" набрал одно очко и занимает 12-е место из 14. "Кайрат" с восемью баллами расположился на третьей позиции.

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