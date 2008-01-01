Тренер "Астаны" рассказал о судействе в Казахстане и своем отношении к системе VAR

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Андрей Тихонов сравнил судейство в чемпионатах России и Казахстана.



"Ну, судейству в России есть помощь - это VAR. Здесь отличные стадионы, большое количество камер, которые все контролируют. В Казахстане же все команды играли в одном городе - Алматы. Те стадионы, где играли команды, не были приспособлены для матчей премьер-лиги. Некоторые моменты спорные даже по телетрансляции нельзя было посмотреть. А что касается судейства, то оно в Казахстане нормальное, адекватное. Но, конечно же, бывают и ошибки. Как без этого? Благо ли VAR? Как по мне - да!" - приводит его слова "Матч ТВ".



Напомним, что Тихонов возглавил казахстанский клуб 16 октября. Под его руководством астанчане финишировали на третьем месте в КПЛ. Чемпионом стал "Кайрат", второе место досталось "Тоболу". "Окжетпес" вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу пробились "Актобе" с "Атырау". Еще ранее из-за финансовых трудностей с дистанции сошел "Иртыш".