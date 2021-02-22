Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов поделился эмоциями от контрольной игры с брестским "Рухом" в Турции, а также рассказал о том, что столичной команде необходимо усилить две-три позиции. Его комментарий приводит пресс-служба северян.

Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 6:2 в пользу казахстанского клуба.

- Порадовал счет матча, были моменты, которые интересны в нашей игре, это то, к чему мы стремимся, что тренируем. В то же время есть моменты, над которыми надо еще работать, но у нас есть немного времени до начала сезона, чтобы подготовиться. Ребята сыграли неплохо, особенно в первом тайме. Мы все-таки находимся под нагрузками, поэтому в последние 30 минут матча я начал делать замены, чтобы все ребята поиграли, тем более счет позволял. Нам обязательно нужно усиление, так как на скамейке у нас только молодые ребята, так что 2-3 позиции нам необходимо усилить, если мы хотим к чему-то идти, - сказал он.

- Два новичка - Ароян и Смайлагич - сыграли почти весь матч. Успели ли они адаптироваться в коллективе и какое впечатление они оставляют?

- У нас очень хороший коллектив, поэтому любой новый футболист довольно легко адаптируется. Что касается игры, есть еще моменты, которые нам нужно усилить как для игроков атаки, так и для защиты.

- Можно ли сказать, что сегодняшний футбол был близок к тому, который вы хотите видеть в исполнении команды?

- Наверное, первый тайм - да. Но мы понимаем, что команда пока не готова в таком темпе играть весь матч. Есть хорошие моменты, но для достижения результата нужно уметь играть в одном темпе все 90 минут. Мы идем к этому, но повторюсь, что без усиления нам тяжело будет в сезоне.

Напомним, что "Астана" на третьем месте завершила сезон 2020 года в КПЛ. Впереди команду ожидает игра с карагандинским "Шахтером" в Суперкубке страны.