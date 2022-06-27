Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич подвел итоги гостевой встречи с "Актобе" в рамках 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла в Актобе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
- Поздравляю "Актобе" с заслуженной победой. Я думаю, что слишком крупная разница в счете, мы же не заслуживали такого проигрыша. Мы не использовали свои моменты, а соперник ими воспользовался. Ничего, продолжаем работать дальше, я верю в эту команду, в этих ребят, - приводит слова Благоевича пресс-служба астанчан.
- Насколько "Астана" близка к тому стилю игры, который вы хотите видеть?
- Что сказать, это процесс. Я уверен, что мы прогрессируем. Иногда что-то получается, а что-то нет. Понятно, что результат влияет на общее впечатление по итогу матча. В футболе главное решает результат, а когда его нет, что сказать? Если же мы говорим о стиле игры, то это тот стиль, который я предпочитаю, но, опять же, самое главное - это результат, а если его нет, то нет смысла в словах.
- Почему вы не заменили травмированных игроков футболистами из второй команды?
- Наша молодежная команда вчера сыграла на выезде, у нас не было возможности пригласить оттуда игроков.
В следующем туре, 2 июля, "Актобе" на выезде сыграет с "Шахтером", а на следующий день "Астана" дома примет "Махтаарал".Новые выпуски на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем! Разбор крутейших боев Рахмонова и Морозова в UFC: