Сербский полузащитник Душан Йованчич перешел в ФК "Тобол", сообщает пресс-служба клуба.

Костанайская команда забрала его на правах безвозмездной аренды из "Ризеспора", выступающего в турецкой Суперлиге.

Ранее стало известно, что "Тобол" искал футболиста в качестве замены уехавшего во Францию грузина Джабы Канкавы.

30-летний Йованчич будет выступать за костанайцев до конца сезона. Ранее он играл за сербские "Сумадию", "Земун", "Борац", "Войводину" и "Црвену Звезду", в составе которой принимал участие в матчах Лиги чемпионов против таких именитых команд, как "Ливерпуль", "Бавария" и "Наполи".

В сезоне-2018/19 Йованчич вошел в число лучших игроков сербской Суперлиги. Он будет выступать в "Тоболе" под номером 29.

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