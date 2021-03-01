Трансферная бомба! "Тобол" объявил о переходе новичка из клуба турецкой Суперлиги

Недавно он входил в число лучших игроков сербской Суперлиги.

Душан Йованчич. Фото: habergazetesi.com.tr©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:52

Сербский полузащитник Душан Йованчич перешел в ФК "Тобол", сообщает пресс-служба клуба. 

Костанайская команда забрала его на правах безвозмездной аренды из "Ризеспора", выступающего в турецкой Суперлиге. 

Ранее стало известно, что "Тобол" искал футболиста в качестве замены уехавшего во Францию грузина Джабы Канкавы.

30-летний Йованчич будет выступать за костанайцев до конца сезона. Ранее он играл за сербские "Сумадию", "Земун", "Борац", "Войводину" и "Црвену Звезду", в составе которой принимал участие в матчах Лиги чемпионов против таких именитых команд, как "Ливерпуль", "Бавария" и "Наполи". 

В сезоне-2018/19 Йованчич вошел в число лучших игроков сербской Суперлиги. Он будет выступать в "Тоболе" под номером 29. 

Коллаж: ФК "Тобол"©

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