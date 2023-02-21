"Трансферная бомба". "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 21:12
©ФК "Кайрат"

ФК "Кайрат" официально объявил о переходе израильского защитника Офри Арада, сообщает корерспондент Vesti.kz.

Защитник сборной Израиля будет выступать за алматинский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца этого года.

24-летний футболист, являющийся воспитанником "Маккаби" (Хайфа), в 2016 году дебютировал за основную команду в чемпионате Израиля.

Всего за "Маккаби" он сыграл 142 матча, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В сезоне-2017/18 Арад на правах аренды отправился в "Хапоэль" из Рамат-Гана. За эту команду провел 36 матчей и забил четыре мяча.

Офри Арад – двукратный чемпион Израиля, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Помимо этого, за его плечами богатый еврокубковый опыт. В сезоне-2021/22 Арад помог своей команде выйти в групповой этап Лиги конференций УЕФА, сыграв против нидерландского "Фейенорда", немецкого "Униона" и чешской "Славии". А минувшей осенью выходил на поле в матчах против ПСЖ и "Бенфики" в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В 2020 году Офри дебютировал за сборную Израиля и на сегодняшний день провел в ее составе восемь матчей.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ Израиль Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:37
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о переходе экс-игрока "Астаны"
Вчера , 21:12
КПЛ
"Трансферная бомба". "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
Вчера , 16:35
КПЛ
Экс-игрок "Милана" вел переговоры с клубом КПЛ. Подробности
Вчера , 15:55
КПЛ
Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана
20 февраля, 21:30
КПЛ
Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер
20 февраля, 19:56
КПЛ
Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
20 февраля, 15:33
КПЛ
"Кайрат" готовит "трансферную бомбу". Известна зарплата новичка
20 февраля, 14:45
КПЛ
Доверие Бабаяна и перспективы в сборной Казахстана. В основе "Астаны" неожиданно заиграл воспитанник
20 февраля, 12:50
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о новом трансфере
19 февраля, 19:01
КПЛ
"Тобол" завершил предсезонные сборы
© 2008 - 2023 ТОО «EML»