Топ-5 казахстанских футболистов, у которых взлетела цена за 2025 год. Кто они?

Ещё год назад у юного Дастана Сатпаева не было ценника на популярном футбольном портале Transfermarkt, а в течение нескольких месяцев он стал самым дорогостоящим игроком страны. На основе этого факта корреспондент Vesti.kz составил топ-5 казахстанских футболистов, которые прибавили в рыночной стоимости за 2025 год.

Единственное уточнение, что процент прироста самого Сатпаева мы считали с февральского ценника, когда он впервые получил оценку в 500 тысяч евро (до этого у него был пустой профиль, без цифр). С нуля же высчитать процент было бы невозможно.

На начало 2025 года вингер "Тобола" и сборной Казахстана оценивался в 800 тысяч евро, а к концу года имеет ценник 1,2 миллиона. Это лучшие цифры в карьере 26-летнего исполнителя. Вскоре футболист должен подписать контракт с шотландским "Хартс". Не исключено, что переход в более конкурентную лигу станет ещё одним толчком для роста его ценника.

Статистика за клуб и сборную в 2025 году: 38 матчей, 10 голов, 4 ассиста.

На этой неделе защитнику "Елимая" исполнится 23 года, и у него есть все шансы стать одним из ключевых игроков в обороне сборной Казахстана на долгие годы. 2025-й он начинал с рыночной стоимостью 350 тысяч евро, а заканчивает с ценником 600 тысяч.

Статистика за клуб и сборную в 2025 году: 27 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Нападающий "Ахмата" тоже продолжает прибавлять в цене. С учётом падений стоимости Нуралы Алипа и Бахтиёра Зайнутдинова он сейчас является одним из самых дорогостоящих игроков страны, уступая только Сатпаеву. В настоящее время 23-летний Самородов оценён в 2,5 миллиона евро, а год назад был ценник 1,2 миллиона.

Статистика за клуб и сборную в 2025 году: 46 матчей, 8 голов, 5 ассистов.

22-летний футболист оценивается в 600 тысяч евро, хотя многие считают, что он заслуживает большего. Но не будем забывать, что год назад он имел ценник в 225 тысяч. Тогда он ещё был игроком кипрского "Акритас Хлоракас", затем провёл полсезона в словацком "Кошице", после чего завершил год в "Елимае". Пока его будущее неясно, но известно, что интерес к нему проявляет ряд клубов из Европы и Казахстана.

Статистика за клуб и сборную в 2025 году: 36 матчей, 11 голов, 5 ассистов.

Если считать с февраля, то ценник Дастана вырос с 500 тысяч до трёх миллионов евро. И это при том, что игроку всё ещё нет 18 лет! И не исключено, что уже сейчас ценник форварда "Кайрата" был бы ещё выше, если бы казахстанским клубам их обновляли чаще, чем два раза в год. Всё-таки, после ноябрьского обновления он успел забить гол в ворота Бельгии за сборную, а также "Копенгагену" в Лиге чемпионов. А это дорогого стоит, тем более в несовершеннолетнем возрасте.

Статистика за клуб и сборную в 2025 году: 48 матчей, 20 голов, 7 ассистов.

Отметим, что обычно футболисты казахстанских клубов получают обновление рыночной стоимости на Transfermarkt в июне и ноябре.

Фото: КФФ©️

