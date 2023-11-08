Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

В "Тоболе" сделали заявление о новом тренере и пригрозили раскрыть шокирующие подробности

В "Тоболе" сделали заявление о новом тренере и пригрозили раскрыть шокирующие подробности
©sport-express.ru

Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис опроверг информацию о том, что ведутся переговоры о переходе в костанайскую команду бразильско‑украинского специалиста Эдмара. Также заявил, что в его клубе есть интриганы, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что казахстанскую команду может принять бывший исполняющий обязанности главного тренера украинского "Металлиста 1925" Эдмар де Ласерда, которого в клуб якобы позвал Канчельскис. Предыдущим наставником "Тобола" был Милич Чурчич из Сербии, под руководством которого костанайцы финишировали на восьмом месте в национальном чемпионате и завоевали Кубок страны, обыграв в финале "Ордабасы".

- В первую очередь хотел бы поздравить клуб с победой в Кубке Казахстана. Хотел бы сказать спасибо тренерскому штабу, футболистам, персоналу. Каждый внес свой существенный вклад в эту победу. Огромная благодарность за поддержку команды акиму Костанайской области Кумару Иргибаевичу Аксакалову, который действительно любит футбол и пристально за ним следит, переживает за него.

У нас в клубе есть хорошие большие традиции, к команде с большим вниманием относится аким. Но есть у нас в клубе и много чего непонятного. Вот появилась странная информация о том, что якобы я веду переговоры с Эдмаром. Дело в том, что у нас в клубе много интриг. Мне бы хотелось это прояснить. Первый момент - с Эдмаром я на связь не выходил. Более того, мы вообще незнакомы. Тут люди хотят обставить все таким образом, как будто это делается моими руками. Я не приглашал никого. Я ни с кем переговоры по тренеру не вел и не веду. Вообще впервые слышу об этом. Я приехал в "Тобол", чтобы заниматься футболом, а не интригами, как некоторые из тех людей, что работают у нас в клубе. Хотелось бы, чтобы "Тобол" развивался. И развивался в хорошую, а не плохую сторону, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".

- Словом, тяжело вам работается в клубе?

- Работается нормально, но, повторюсь, есть много непонятных вещей, и много интриг плетется. Хотелось бы, чтобы все занимались именно футболом, а не интригами. Все обозначить вам не могу. Но если появится такая необходимость, я могу столько всего рассказать! Это интересные вещи, от которых у мировой футбольной общественности волосы на голове дыбом встанут. Я мог бы это рассказать и сейчас, но у меня есть договоренность с человеком, пригласившим меня в клуб, пока это не афишировать. Но если появится необходимость, я расскажу. Еще раз повторяю, хотелось бы, чтобы люди понимали, что мы приехали заниматься футболом. Я вам клянусь, переговоров по тренеру я вообще не вел. Это все проделки интриганов, проходимцев, которые работают в клубе на данный момент. Если эти дилетанты и дальше останутся в клубе, "Тоболу" в следующем сезоне будет проблематично играть во всех турнирах.

Я делаю свою работу, и я выполняю полностью свои обязательства перед футбольным клубом "Тобол" и акимом области, который действительно переживает за футбол.

- Какова же судьба Милича Чурчича, работавшего в должности главного тренера в минувшем сезоне?

- Не знаю, останется ли Милич. Мы еще не общались на эту тему с акимом и акционерами клуба. Без ведома акима области я не имею права принимать важные решения и предпринимать какие‑то важные шаги.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 14:01
КПЛ
©sport-express.ru В "Тоболе" сделали заявление о новом тренере и пригрозили раскрыть шокирующие подробности
Сегодня , 13:28
КПЛ
©ESPN Футболист казахстанского клуба получил "Золотой мяч" и потроллил Месси
Сегодня , 11:19
КПЛ
©КФФ "Елимай" заинтересован в игроке сборной Казахстана
Вчера , 19:45
КПЛ
©ФК "Актобе" Карпович официально представлен в новом клубе после ухода из "Актобе"
Вчера , 19:23
КПЛ
©instagram.com/kairat4/ Кайрат Боранбаев сделал первое заявление после выхода на свободу
6 ноября, 20:12
КПЛ
©instagram.com/metalist1925_kh/ Появилась информация о новом тренере "Тобола"
6 ноября, 19:23
КПЛ
©ФК "Астана" Большие амбиции и солидная конкуренция. Почему новый сезон КПЛ может стать самым интересным?
6 ноября, 19:00
КПЛ
©instagram.com/fckryvbas/ Чемпион Казахстана в составе "Астаны" заявил о переговорах с "Лацио" и "Селтиком"
6 ноября, 18:41
КПЛ
©ФК "Шахтер" Не хуже Томасова. Лидера "Шахтера" заберет топ-клуб Казахстана?
6 ноября, 15:51
КПЛ
©КФФ Сыграет против Сан-Марино? Полузащитник "Кайрата" готов заменить Тагыбергена в сборной Казахстана
6 ноября, 10:00
КПЛ
©Tengrinews.kz/Турар Казангапов Кайрат Боранбаев вышел из тюрьмы
6 ноября, 09:30
КПЛ
©instagram.com/a.karpovich Назван преемник Карповича в "Актобе"
5 ноября, 20:59
КПЛ
©ФК "Тобол" В "Тоболе" определились с будущим главного тренера после победы в Кубке Казахстана
5 ноября, 18:30
КПЛ
©instagram.com/a.karpovich "Актобе" официально объявил об уходе Карповича
5 ноября, 16:30
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Кайрат" может вернуть Бауыржана Исламхана
5 ноября, 15:58
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Футболисты "Ордабасы" не получают зарплату. Аким отреагировал на бойкот
5 ноября, 14:32
КПЛ
©ФК "Актобе" Стало известно, сколько денег будет у Карповича в "Елимае"
5 ноября, 11:25
КПЛ
©ФК "Актобе" Андрей Карпович получил новый клуб после ухода из "Актобе"
4 ноября, 22:32
КПЛ
©instagram.com/a.karpovich Андрей Карпович попрощался с "Актобе"
4 ноября, 08:30
КПЛ
©ФК "Елимай" "Честные люди никогда не нравятся". Смаков неожиданно отреагировал на уход из "Елимая"
3 ноября, 17:41
КПЛ
©ФК "Актобе" Минус Самородов, Кенесов и главные легионеры? "Актобе" может потерять большую часть состава
3 ноября, 12:59
КПЛ
©Кадр из трансляции Долгожданное дерби! "Астана" - "Женис" в КПЛ - это круто, но есть большое "но"
2 ноября, 20:00
КПЛ
©instagram.com/fc_elimai "Елимай" решил судьбу Смакова: тренер отреагировал
2 ноября, 19:44
КПЛ
©instagram.com/leonid.slutsky Слуцкий сделал заявление о назначении в "Актобе"
2 ноября, 16:50
КПЛ
©Павел Лаптев Новичок КПЛ-2024 "выгнал" Смакова ради Карповича
2 ноября, 15:46
КПЛ
©instagram.com/a.karpovich Назван новый клуб Андрея Карповича
2 ноября, 13:40
КПЛ
©ФК "Астана" РПЛ или Европа? Один из лидеров "Астаны" близок к уходу из клуба
1 ноября, 19:59
КПЛ
©"Спорт-Экспресс" Экс-игрок сборной России отреагировал на слухи о Слуцком в "Актобе"
1 ноября, 16:20
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" собралась вернуть Стойлова и Твумаси
1 ноября, 15:20
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" выступила с сообщением

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus