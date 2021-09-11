"Тобол" выступил с заявлением по уходу тренера после допинг-скандала с Валиуллиным

Костанайский "Тобол" выступил с заявлением относительно ассистента главного тренера команды Саида Ибраимова.

"В социальных сетях распространилась новость о том, что ассистент главного тренера Саид Ибраимов покинул "Тобол". В связи с появившейся дезинформацией и слухами об уходе специалиста, сообщаем, что это не соответствует действительности. Саид Ибраимов работает в футбольном клубе "Тобол".

Отметим, сборники "желто-зеленых" прибыли в расположение клуба. На сегодняшний момент команда в штатном режиме готовится к следующему матчу чемпионата против ФК "Каспий", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что болгарский специалист покинул "Тобол" после допинга-скандала с Русланом Валиуллиным. Футболист сборной Казахстана, ставший героем матча отбора на ЧМ-2022 против сборной Украины (2:2), сдал положительный тест после ответного матча третьего раунда Лиги конференций против "Жилины". В костанайском клубе идет внутренняя проверка.

УЕФА завел дело на футболиста сборной Казахстана за допинг. "Тобол" сделал заявление

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