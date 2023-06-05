"Тобол" решил судьбу узбекского бомбардира

Нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев расторг контракт с "Тоболом", сообщает телеграм-канал Kozhakhmet_Inside.
Источник уточняет, что костанайский клуб решил отказаться от услуг своего форварда. "Все дело в высокой зарплате, которую в этом году костанайцам стало сложнее платить из-за сокращения финансирования. Стороны пришли к компромиссу и Сергеев уже покинул расположение команды. "Тобол" намерен заменить его более бюджетным нападающим. Поиски уже ведутся", - сообщает инсайдер.
Сергеев с 2021 года выступал в Казахстане. Помимо "Тобола" он защищал цвета "Актобе". За оба клуба он провел 86 матчей, забив 33 мяча и сделал пять результативных передач.