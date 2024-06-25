"Тобол" решил судьбу обладателя Суперкубка Казахстана

ФК "Тобол" объявил о расторжении контракта с косоварским защитником Давидом Домжони, сообщают Vesti.kz.

Соглашение с 27-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В форме "Тобола" Давид Домжони провел семь матчей и стал обладателем Суперкубка Казахстана.

Напомним, Домжони перешел в "Тобол" перед началом текущего сезона. Контракт с экс-игроком сборной Косово был подписан до конца года.

Transfermarkt оценивает его в 325 тысяч евро.

"Тобол" занимает шестое место в таблице КПЛ. Недавно костанайский клуб расстался с прежним главным тренером Миличем Чурчичем, место которого в качестве исполняющего обязанности занял Нурбол Жумаскалиев.