"Тобол" решил судьбу обладателя Суперкубка Казахстана

ФК "Тобол" объявил о расторжении контракта с косоварским защитником Давидом Домжони, сообщают Vesti.kz.
Соглашение с 27-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В форме "Тобола" Давид Домжони провел семь матчей и стал обладателем Суперкубка Казахстана.
Напомним, Домжони перешел в "Тобол" перед началом текущего сезона. Контракт с экс-игроком сборной Косово был подписан до конца года.
Transfermarkt оценивает его в 325 тысяч евро.
"Тобол" занимает шестое место в таблице КПЛ. Недавно костанайский клуб расстался с прежним главным тренером Миличем Чурчичем, место которого в качестве исполняющего обязанности занял Нурбол Жумаскалиев.
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