"Тобол" расстался с легионером и подписал нового

Костанайский "Тобол" объявил о заключении контракта с полузащитником Чиди Осучукву, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Этот сезон Осучукву начинал в составе "Турана", за который провел десять матчей в КПЛ и забил два гола. До этого выступал за "Ордабасы".

Профессиональную карьеру он начал в футбольном клубе "Гейтвей", выступая за юношеские команды. Затем Чиди выступал за "Долфинс" (Нигерия), за португальскую "Брагу", белорусские "Динамо-Брест" и "Рух", а также за российский клуб "Томь".

В то же время "Тобол" расстался с полузащитником Рубеном Бриджидо. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Бриджидо перешел в "Тобол" прошлым летом. В общей сложности он сыграл за костанайцев 36 матчей и забил один гол.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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