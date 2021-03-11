"Тобол" распродал все билеты на первый домашний матч сезона

Все билеты на матч первого тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, в котором "Тобол" примет уральский "Акжайык", распроданы. Об этом сообщает пресс-служба хозяев.

Напомним, сезон-2021 стартует в эти выходные. Матч в Костанае состоится 14 марта.

Центральный матч тура пройдет 13 марта в Туркестане, где новичок КПЛ "Туран" примет "Астану".

Семь дней в "зеленой" зоне. Какие города могут рассчитывать на допуск зрителей на матчи КПЛ

I тур

13 марта (суббота)

"Кайрат" - "Жетысу"

"Туран" - "Астана"

"Атырау" - "Шахтер"

14 марта (воскресенье)

"Кайсар" - "Тараз"

"Каспий" - "Актобе"

"Тобол" - "Акжайык"

"Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"

Напомним, что перед стартом КПЛ состоялся розыгрыш Суперкубка Казахстана, обладателем которого стал "Тобол", в финале победивший "Астану".

Хочешь выиграть крутые призы? "Конкурс прогнозов" и "Дрим тим" возвращаются вместе с КПЛ!