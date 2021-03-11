"Тобол" провел презентацию и представил заявку на сезон-2021

Костанайский "Тобол" провел презентацию команды перед стартом OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Мероприятие прошло в присутствии болельщиков, которым был продемонстрирован Суперкубок Казахстана, завоеванный в этом месяце.

Также команда представила официальную заявку на сезон:

вратари: Султан Бусурманов, Александр Мокин, Егор Цуприков;

защитники: Роман Асранкулов, Дмитрий Мирошниченко, Руслан Валиуллин, Султан Абылгазы, Александр Марочкин, Сергей Малый, Алекса Аманович;

полузащитники: Данияр Семченков, Серикжан Мужиков, Жереми Манзорро, Самат Жарынбетов, Душай Йованчич, Тони Сильва, Асхат Тагыберген, Жаслан Жумашев, Карлос Фонсека, Азат Нургалиев;

нападающие: Оралхан Омиртаев, Элгуджа Лобжанидзе;

главный тренер: Григорий Бабаян.

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Напомним, что первый матч в чемпионате "Тобол" проведет в Костанае против уральского "Акжайыка" 14 марта. На эту игру уже распроданы все билеты.

Фото: ФК "Тобол"©