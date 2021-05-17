"Тобол" лучше продвигал мяч, Тунгышбаев - лидер по xG. Анализ центрального матча 11-го тура КПЛ

В авторской колонке для Vesti.kz заслуженный тренер РК Павел Черепанов разобрал наиболее интересный по вывеске матч 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана между "Ордабасы" и "Тоболом" (1:1). В частности, был проведен анализ действий кандидатов в национальную сборную.
Специалистам и любителям футбола известно выражение: "Покажите своих полузащитников - скажем, какая у вас команда". Если результаты положительные, то можно говорить, что уровень подготовки полузащитников высокий, позволяет успешно действовать при обороне своих ворот и эффективно играть в атаке.
Для практики важно оценить навыки и умения количественно. Это поможет спланировать тренировку по устранению лимитирующих факторов в подготовке команды и отдельных футболистов.
Анализ и переформатирование статистики Instat позволяют это сделать по четырем критериям:
1) быстрое продвижение мяча в атаку передачами вперед, в число которых входят ключевые и голевые;
2) выигранные единоборства;
3) отборы и перехваты мяча;
4) ожидаемые голы.
О первых трех критериях можно прочитать по ссылке.
Четвертая позиция оценивается метрикой xG, которая давно применяется в мировом футболе. Она обозначает количество ожидаемых голов игрока или команды в матче. Рассчитывается исходя из типа удара, участка поля, из которого нанесен удар и забиты мячи.
Четырех критериев достаточно, чтобы оценить качество игры. При этом учитывается позиция футболиста в той схеме, которую использовала команда в матче.
Матч "Ордабасы" - "Тобол" - центральный в 11-м туре. В полузащите каждой из команд играли кандидаты в национальную сборную. В команде "Ордабасы": Тунгышбаев, Каиров, Досмагамбетов, в "Тоболе": Тагыберген, Валиуллин, Нургалиев.
Анализ борьбы двух линий полузащитников представлен в таблице.
Для получения итоговых оценок отдельно рассчитывались баллы, от одного до десяти: за продвижение, отборы, перехваты и единоборства. Затем высчитывался средний балл и к нему прибавлялся показатель xG. Полученная сумма переведена в пятибалльную шкалу.
Борьбу выиграли футболисты "Ордабасы", итоговые оценки - 4.0 и 3.0. Они были лучше в отборах и перехватах - 7.0 и 6.3, в единоборствах - 5.6 и 5.3. По показателю xG полное преимущество у южан за счет гола Тунгышбаева - 5.6 и 0.5
"Тобол" имел преимущество в продвижении мяча - 4.0 и 3.3.
Уважаемые футболисты! Это из 10 баллов.
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