"Тобол" попрощался с Бабаяном. Тот сделал заявление

ФК "Тобол" официально объявил об уходе Григория Бабаяна с поста главного тренера, передают Vesti.kz.

Отмечается, что стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию.

Казахстанский тренер, в свою очередь, прокомментировал расставание с костанайским клубом в разгар сезона.

"Хочу поблагодарить костанайских болельщиков и акима области Архимеда Бегежановича за поддержку. Также благодарен тренерскому штабу, работникам базы и всем футболистам. В Костанае делается очень многое для того, чтобы футбол здесь развивался и выходил на достойный уровень. Во время работы в "Тоболе" я познакомился с хорошими людьми, профессионалами своего дела. Всем им я признателен за работу и поддержку", - цитирует "Тобол" Бабаяна.

"В свою очередь ФК "Тобол" благодарит Григория Бабаяна за проделанную работу и желает успехов в продолжении карьеры. Отметим, что он вместе с костанайцами завоевал "серебро" чемпионата Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана", - пишет клуб.

Напомним, что костанайцы под руководством казахстанца вели борьбу за чемпионство КПЛ, но он ушел на должность помощника главного тренера в московский ЦСКА, где выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

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