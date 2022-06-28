"Тобол" подписал иностранного форварда перед стартом в Лиге чемпионов

"Тобол" объявил о подписании контракта с легионером из Кот-д'Ивуара Сержем Дебле, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Дебле начал кар""ьеру в команде "АСЕК Мимозас", затем в 2008 году перешел в английский "Чарльтон Атлетик", откуда играл на правах аренды во французских клубах "Анже" и "Нант". В 2012 году подписал контракт с подмосковным "Химки" и проведя там несколько месяцев, стал играть в "СКА-Энергии" на правах аренды.

В сезоне 2013 Дебле выступал за гюмрийский "Ширак", где в 26 матчах забил 15 мячей, став вторым лучшим бомбардиром чемпионата. Позже он играл также за датский "Виборг", китайский "Мэйчжоу Хакка", гонконгский "Гуанчжоу R&F" и армянский "Арарат".

Последним клубом ивуарийского футболиста был "Пюник".

Контракт футболиста с "Тоболом" рассчитан на один год.

Напомним, что "Тоболу" предстоит выступить в квалификации Лиги чемпионов. 6 июля костанайцы примут на своем поле венгерский "Ференцварош". Ответная встреча пройдет 14 июля.

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