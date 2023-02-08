"Тобол" определился с двумя футболистами

"Тобол" продлил трудовые отношения с голкипером команды Султаном Бусурмановым. Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.

Воспитанник "желто-зеленых" дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего в составе костанайцев Бусурманов провел 19 матчей.

Новое трудовое соглашение с ним рассчитано до конца 2023 года.

Также "Тобол" подписал контракт с собственным воспитанником Тимуром Жакуповым, перешедшим в основу команды в 2017 году. Путь для него в основу оказался непростым. Жакупов, первым тренером которого был Роман Ситдиков, успел поиграть за дубль "Шахтера", в 2014-2015 годах выступал за "Тобол М" и стал бронзовым призером турнира дублирующих составов с молодежкой.

Сезон 2016 года провел в "Шахтер-Булате", далее игрок был в "Окжетпесе", "Аксу" и "Жетысу".

Соглашение рассчитано на один год.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить по этой ссылке.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы