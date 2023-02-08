"Тобол" определился с двумя футболистами

"Тобол" продлил трудовые отношения с голкипером команды Султаном Бусурмановым. Об этом сообщает пресс-служба костанайского клуба.
Воспитанник "желто-зеленых" дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего в составе костанайцев Бусурманов провел 19 матчей.
Новое трудовое соглашение с ним рассчитано до конца 2023 года.
Также "Тобол" подписал контракт с собственным воспитанником Тимуром Жакуповым, перешедшим в основу команды в 2017 году. Путь для него в основу оказался непростым. Жакупов, первым тренером которого был Роман Ситдиков, успел поиграть за дубль "Шахтера", в 2014-2015 годах выступал за "Тобол М" и стал бронзовым призером турнира дублирующих составов с молодежкой.
Сезон 2016 года провел в "Шахтер-Булате", далее игрок был в "Окжетпесе", "Аксу" и "Жетысу".
Соглашение рассчитано на один год.
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