|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Шахтер-М
|
13
|
1+0
|
|
|
|525
|4 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Шахтер-М
|
7
|
|
|
1
|
|294
|1 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Шахтер-М
|
12
|
3+0
|
|
3
|
1
|780
|5 (12)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Тобол-М
|
4
|
|
|
|
|329
|7 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Тобол-М
|
9
|
|
|
1
|
1
|743
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|45
|1 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Тобол-М
|
18
|
1+0
|
|
4
|
|1439
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|36
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Тобол-М
|
8
|
6+0
|
|
1
|
|611
|3 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Шахтер-Булат
|
1
|
|
|
|
|77
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Шахтер-Булат
|
21
|
2+1
|
|
5
|
|1838
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
14
|
|
|
2
|
|1000
|5 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|45
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
4
|
|
|
4
|
|328
|6 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
5
|
|
|
1
|
|142
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Тобол
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2018
|Тобол-М
|
9
|
1+0
|
|
2
|
|534
|7 (21)
|Лига Европы 2018/19
|Тобол
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Окжетпес
|
14
|
0+1
|
|
5
|
|379
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2019
|Окжетпес-М
|
5
|
1+0
|
+1/-0
|
1
|
|385
|12 (17)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
13
|
|
|
3
|
|482
|11 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
10
|
1+1
|
+1/-0
|
3
|
|779
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Аксу Ак
|
|
|
|
|
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Жетысу
|
5
|
|
|
|
|353
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|90
|9 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Жетысу
|
5
|
|
|
|
|214
|3 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|36
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Тобол
|
3
|
|
|
1
|
|226