Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
12 июня - день общенационального траура
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Футбол

Тимур Жакупов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Тобол пз 17
Место рождения
Костанай
Дата рождения
6 сентября 1995 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
177
Вес, кг
67
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Шахтер-М

13

1+0

525 4 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Шахтер-М

7

1

294 1 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Шахтер-М

12

3+0

3

1

780 5 (12)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Тобол-М

4

329 7 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Тобол-М

9

1

1

743 4 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Тобол

1

45 1 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Тобол-М

18

1+0

4

1439 3 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Тобол

1

36
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Тобол-М

8

6+0

1

611 3 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Шахтер-Булат

1

77 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Шахтер-Булат

21

2+1

5

1838 2 (4)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Тобол

14

2

1000 5 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Тобол

1

45
Вторая лига Казахстана 2017 Тобол-М

4

4

328 6 (16)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Тобол

5

1

142 3 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Тобол

Вторая лига Казахстана 2018 Тобол-М

9

1+0

2

534 7 (21)
Лига Европы 2018/19 Тобол

Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес

14

0+1

5

379 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Окжетпес

Вторая лига Казахстана 2019 Окжетпес-М

5

1+0

+1/-0

1

385 12 (17)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

13

3

482 11 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Аксу Ак

10

1+1

+1/-0

3

779 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Аксу Ак

Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Жетысу

5

353 4 (4)
Вторая лига Казахстана 2022 Жетысу-М

1

90 9 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Жетысу

5

214 3 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Тобол

1

36 6 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Тобол

3

1

226

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus