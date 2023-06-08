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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Тобол" объявил об уходе узбекского бомбардира

"Тобол" объявил об уходе узбекского бомбардира
©ФК "Тобол"

Нападающий Игорь Сергеев покинул "Тобол", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба. 

Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что "Тобол" решил отказаться от услуг своего форварда сборной Узбекистана из-за его высокой зарплаты.

Сергеев дебютировал за "Тобол" в 2021 году. Всего в составе костанайского клуба он сыграл 66 матчей, в которых забил 26 голов.

Вместе с "Тобол" узбекский форвард выиграл золото КПЛ и становился обладателем Суперкубка Казахстана.

По информации СМИ, Сергеев продолжит карьеру в Таиланде. Ожидается, что форвард подпишет контракт с клубом "Патхум Юнайтед".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбольные трансферы

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