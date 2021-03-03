"Тобол" и "Кайрат" назвали составы на второй полуфинал Суперкубка страны

Футбольные клубы "Тобол" и "Кайрат" определились с составами на полуфинальный матч Суперкубка Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Туркестане и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.
Состав "Тобола":
Состав "Кайрата":
В прошлом сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом страны, а "Тобол" стал вторым.
Напомним, что в первом полуфинале "Астана", ставшая бронзовым призером КПЛ-2020, победила финишировавший на четвертом месте "Шахтер" со счетом 2:0.
Матч за третье место состоится 5 марта, а финал намечен на 6-е число.
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