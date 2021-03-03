Прямая трансляция второго полуфинала "Тобол" - "Кайрат" в Суперкубке Казахстана

Сегодня, 3 марта, состоится второй полуфинальный матч Суперкубка Казахстана по футболу "Тобол" - "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Туркестане и начнется в 15:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В прошлом сезоне "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом страны, а "Тобол" стал вторым.

Напомним, что в первом полуфинале "Астана", ставшая бронзовым призером КПЛ-2020, переиграла финишировавший на четвертом месте "Шахтер" со счетом 2:0.

Матч за третье место состоится 5 марта, а финал намечен на 6-е число.

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