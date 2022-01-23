"Тобол" и "Кайрат" проведут матчи с третьей командой РПЛ

©ФК "Тобол"
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Сегодня 15:45

Футбольный клуб "Сочи" определился с соперниками по контрольным матчам на сборах в Турции, сообщает Sport24.ru.

Команда Владимира Федотова 25 января сыграет против "Аустрии" из Вены, а после проведет три игры против российских клубов: 29 января сыграет с калининградской "Балтикой", 2 февраля - с "Рубином", а 10 февраля - с московским "Динамо".

Затем "Сочи" ждут матчи с костанайским "Тоболом" и краснодарской "Кубанью" (обе игры пройдут 14 февраля). Южане завершат сборы матчем против алматинского "Кайрата" - 18 февраля.

Добавим, что на зимний перерыв "Сочи" ушел на третьем месте в РПЛ.

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