Тихонова из "Астаны" выдвинули на пост главного тренера московского "Спартака"

"Спорт-Экспресс" предложил варианты тренера для "Спартака" после ухода Доменико Тедеско, который решил не продлевать контракт. Немецкий специалист объяснил это семейными обстоятельствами: коронавирусные ограничения мешают ему видеться с родными. В этот список вошел и главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов.

"Болельщики еще больше поймут и примут, ведь Тихонов - человек, который влюбил в "Спартак" целое поколение. Тренерский опыт - чуть менее успешный, чем у Парфенова. В активе "Енисей" (почти выход в премьер-лигу), "Крылья Советов" (выход в премьер-лигу), а вот сейчас - "Астана".

Риски точно такие же, как и с Парфеновым. В менее амбициозных клубах - получается, ведь давления почти нет. В более - пока неизвестно", - пишет издание.

Также в данный список вошли: Массимо Каррера, Дик Адвокат, Курбан Бердыев, Дмитрий Парфенов, Валерий Карпин и Вадим Евсеев.

Напомним, о назначении Тихонова в "Астану" было объявлено 15 октября. Под его руководством команда стала бронзовым призером.