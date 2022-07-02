"Тараз" упустил шанс ворваться в топ-3 КПЛ

"Атырау" и "Тараз" встретились в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Атырау завершился нулевой ничьей.

Отметим, что в случае победы "Тараз", располагающийся на пятом месте мог оказаться в топ-3 КПЛ. После этого матча у жамбыльцев 23 очка, столько же у "Ордабасы".

"Атырау" набрал 21 балл и остался на седьмом месте. Победа в этой встрече позволяла "нефтянткам" войти в топ-5 чемпионата.

Отметим, что "Атырау" не побеждает с 7 мая, когда в десятом туре разгромил в Алматы "Кайрат" (3:0). Серия "Тараза" без побед составляет четыре матча (с 15 мая).

Напомним, что промежуточным лидером КПЛ стал "Актобе", обыгравший в Караганде "Шахтер". "Красно-белые" сместили с вершины "Тобол".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 2 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 3 Астана 14 7 3 4 29-16 24 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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