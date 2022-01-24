"Тараз" принял решение по бывшему футболисту сборной Казахстана

Казахстанский футболист Марат Шахметов продолжит играть за "Тараз" и в новом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 32-летний полузащитник продлил контракт с командой, за которую в прошлом сезоне провел 31 матч во всех турнирах и отдал три ассиста.

В его карьере также были "Каспий", "Шахтер" (Караганда), "Акжайык", "Жетысу", "Астана", "Алма-Ата".

Был игроком юношеской и молодежной сборных Казахстана, а еще сыграл десять матчей за национальную команду в период 2011-2013 годов.

Напомним, "Тараз" занял десятое место в КПЛ-2021, в межсезонье новым главным тренером южан стал Нуркен Мазбаев. В эти дни команда проводит УТС в Турции.