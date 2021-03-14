"Тараз" победил "Кайсар" в матче с камбэком, пятью мячами и автоголом Ахметова

Первый тур КПЛ в Кызылорде прошел драматично.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:54
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 1
Кайсар - Тараз 2:3

Голы: Ахметов, 5 (1:0) ; Байжанов, 22 (2:0) ; Таубай, 25 (2:1) ; Жумабек, 36 (2:2) ; Байтана, 45 (2:3)

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Турнирная таблица

Поражением "Кайсара" от "Тараза" завершился в Кызылорде матч первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:3, причем все голы были забиты в первом тайме. 

Благодаря автоголу защитника "Тараза" Елдоса Ахметова "Кайсар" повел уже на пятой минуте.

И на 22-й минуте Максат Байжанов закрепил преимущество команды, сделав 2:0.

Но затем гости забили три мяча подряд. Сначала на 25-й минуте разрыв сократил Абзал Таубай.

Затем на 36-й сравнял счет Абылайхан Жумабек.

А в добавленное к первому тайму время отличился Бауыржан Байтана, его гол в итоге и стал победным.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь. Турнирная таблица КПЛ-2021 доступна по этой ссылке

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Метки:
КПЛ-2021 Тараз ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:54
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