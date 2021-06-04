"Тараз" отзаявил двух тренеров перед матчем с "Кайратом"

Безвыигрышная серия команды насчитывает шесть игр.

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:48

В тренерском штабе футбольного клуба "Тараз" произошли изменения. Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес".

Отмечается, что клуб отзаявил двух тренеров основной команды - Александра Кучму и Самата Наурызбаева. Причина - нарушение трудовой дисциплины.

Напомним, что "Тараз" не может выиграть в последних шести матчах. После 14 туров команда с 19 очками располагается на седьмом месте в таблице. Следующую игру проведет на своем поле с "Кайратом" 13 июня.

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Метки:
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