"Тараз" объявил о трансферах кандидата в сборную Казахстана и бывшего игрока "Кайрата"

Кандидат в сборную Казахстана Бекзат Шадманов и экс-футболист "Кайрата" Нурлан Даиров перешли в "Тараз". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний Шадманов - воспитанник жамбылской школы футбола. Свою профессиональную карьеру начинал в 2015 году, в дубле, в составе родного "Тараза". В 2017 году начал привлекаться за основную команду и провел 86 матчей в премьер-лиге. Сезон 2021 года провел в кызылординском "Кайсаре", сыграв 15 матчей в чемпионате и четыре встречи в Кубке страны.

Ранее Бекзат вызывался в молодежную сборную Казахстана. На счету имеет один сыгранный матч за национальную команду.

26-летний Даиров также является воспитанником жамбылского футбола. Свой профессиональный путь начинал в 2012 году в составе алматинского "Кайрата". С 2012 по 2016 год выступал за его разные команды, а в 2017-м на правах аренды отправился в "Окжетпес". Последний сезон игрок провел в петропавловском "Кызыл-Жаре", за который сыграл 21 матч.

Напомним, "Тараз" занял десятое место в КПЛ-2021, а "Кайсар" стал предпоследним, 13-м, и вылетел в первую лигу.

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