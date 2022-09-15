Никогда такого не было! Как "Астана" потерпела историческое поражение в КПЛ

Большинство болельщиков "Астаны" с большим трепетом отреагировали на назначение на пост главного тренера Григория Бабаяна. Казахстанский специалист вернулся в клуб, в котором, можно сказать, сделал себе имя.

Однако первый матч после возвращения Бабаяна обернулся для "Астаны" домашним поражением от "Тобола" в центральном матче 20-го тура КПЛ. И почти сразу появилось мнение, которое не имеет ничего против Бабаяна, но сомневается в правильности неожиданного увольнения Срджана Благоевича. Корреспондент Vesti.kz - о том, какие серии оборвались у "Астаны" после смены главного тренера.

12 матчей без поражений во внутренних турнирах

При Благоевиче у "Астаны" набралась серия из 12 матчей без поражений в рамках казахстанских турниров. 26 июня столичные были разгромлены "Актобе" (1:4), а после этого одержали восемь побед и четырежды сыграли вничью. Проигрывали "сине-желтые" только в еврокубках польскому "Ракуву".

Первое фактическое поражение в домашнем матче КПЛ за 15 месяцев

В текущем первенстве "Астана" проигрывала дома лишь все тому же "Ракуву" (0:1) и в самом начале кампании "Шахтеру" (0:3). Но все помнят, что поражение от "горняков" было техническим, в качестве наказания за нарушение правил по лимиту на легионеров. Поэтому неудача в матче с "Тоболом" - первое фактическое домашнее поражение в КПЛ не только в этом сезоне, но и с июня 2021-го, когда столичные уступили "Ордабасы" (0:2).

Первое домашнее поражение от "Тобола" в истории

С момента основания "Астаны" в 2009 году эти клубы провели на поле столичных 15 матчей во всех турнирах. За это время хозяева одержали 12 побед, а еще трижды была зафиксирована ничья. Общий счет - 29:5!

Получается, что, помимо прочего, "Тобол" впервые на выезде забил больше одного гола "Астане".

Разумеется, винить в этом Григория Константиновича никто не будет. Тренер только приступил к своим обязанностям, и это не более чем стечение обстоятельств. Жаль, что возвращение Бабаяна было омрачено таким результатом, но в целом команды показали достаточно увлекательный футбол.

Уже чемпионы? С кем сыграет "Актобе" в шести последних турах КПЛ

Фото: ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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