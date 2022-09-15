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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Уже чемпионы? С кем сыграет "Актобе" в шести последних турах КПЛ

Уже чемпионы? С кем сыграет "Актобе" в шести последних турах КПЛ
©ФК "Актобе"

По итогам 20 сыгранных туров "Актобе" уверенно лидирует в таблице КПЛ, на пять очков опережая ближайших преследователей из "Астаны". Корреспондент Vesti.kz оценил шансы "красно-белых" завоевать чемпионство и не растерять преимущество за шесть оставшихся игр.

Домашний матч с "Таразом" (1:0) для подопечных Андрея Карповича выдался непростым, ведь взломать оборону гостей удалось лишь усилиями Сердера Сердерова на 73-й минуте встречи. Но эту игру актюбинцы проводили, уже зная, что преследователи из "Астаны" оступились у себя дома, проиграв "Тоболу" (1:2).

Теперь отрыв от "Астаны" составляет пять очков, а от "Тобола" - семь. Впереди у "Актобе" шесть заключительных туров, по три домашних и гостевых матча. Можно ли считать, что пятикратные чемпионы уже вернули себе звание лучших, или же они еще могут растерять драгоценное преимущество? Пройдемся по каждой из предстоящих игр.

2 октября команда Карповича сыграет в Уральске с местным "Акжайыком". Да, соперники занимают предпоследнюю строчку в таблице, но назвать эту встречу проходной язык не повернется.

Уральцы крайне редко проигрывают дома актюбинцам, а в последних двух матчах в родных стенах вовсе их побеждали. В апреле 2015-го "Актобе" на выезде разгромил "Акжайык" в рамках Кубка Казахстана (5:0) и с тех пор не побеждал в Уральске. Этот факт как минимум должен настораживать фанатов "красно-белых".

Отметим, что в первом круге этого сезона у себя на поле "Актобе" одержал волевую победу над "Акжайыком" - 2:1.

8 октября "Актобе" дома примет актауский "Каспий". И здесь, помимо борьбы за долгожданное золото, у хозяев должна быть дополнительная мотивация. За последние полтора года актюбинцы ни разу не обыграли "Каспий", дважды уступив и один раз сыграв вничью.

В октябре прошлого года "Каспий" одержал разгромную победу со счетом 5:1, причем на родном стадионе соперника. А в этом сезоне у себя дома коллектив из Актау переиграл "Актобе" со счетом 2:0. В стане "красно-белых" наверняка все помнят и жаждут реванша.

В целом же "Каспий" для "Актобе" - это тоже не подарок. Хотя в последнее время клуб из Актау испытывает ощутимые проблемы, и это может сыграть на руку лидерам чемпионата.

15 октября Карповича и компанию ждет самая главная проверка из всех оставшихся матчей - это выезд в Костанай к "Тоболу". Действующие чемпионы не теряют надежд догнать лидеров и побороться за защиту своего трофея.

В первом круге актюбинцам удалось обыграть костанайцев дома - 2:1. Затем команды обменялись домашними победами в Кубке Казахстана. Многое будет зависеть от формы клубов в середине следующего месяца. Но уже сейчас все понимают, что на поле, несмотря на октябрь, будет очень жарко.

24 октября "Актобе" дома сыграет с "Тураном". При всем уважении к туркестанцам, этот матч должен стать одним из легких для нынешних лидеров. Южане практически не радуют своих болельщиков, да и в играх с "Актобе" они проигрывали в четырех случаях из пяти.

Поэтому никто из болельщиков "красно-белых" не поймет свою команду, если будет зафиксирована ничья, не говоря уже о поражении.

Последним октябрьским матчем для "Актобе" станет выезд в Шымкент к "Ордабасы". Он состоится 29-го числа. В последние недели "Ордабасы" заметно сдал, и вряд ли стоит ожидать какого-то чудесного "исцеления" шымкентцев.

Месяц назад "Актобе" и начал черную полосу "Ордабасы", обыграв их дома со счетом 3:1. В гостевой октябрьской встрече подопечные Карповича также будут фаворитами.

Последний тур "Актобе" проведет 6 ноября, и самое интересное, что в соперниках будет очень "любимый" местными фанатами "Кайрат". У актюбинцев есть супермотивация. И это не просто стать чемпионами, но и отпраздновать на глазах у столь принципиальных соперников.

До этого матча еще почти два месяца, и непонятно, в какой форме подойдут к очной встрече команды. Но понятно, что глубина состава, его вариативность у "Актобе" куда выше, как и амбиции на текущий сезон.

На основании наших доводов можно сказать, что "Актобе" еще предстоит попотеть, чтобы сохранить за собой первую строчку. У команды есть право на одно поражение или на две ничьих, и они все равно будут первыми, даже если конкуренты выиграют все свои игры. Но команде Карповича лучше забыть об этом праве и идти от матча к матчу. Фанаты заждались, и они хотят этого чемпионства.

Сейчас у "Актобе" есть несколько недель на перезагрузку и отдых. Да, кто-то поедет играть за сборную, но основная часть останется в расположении клуба. Также лидеры очень ждут возвращения из лазарета своего французского лидера Уго Видемона. С ним в атаке у команды получается куда больше.

Фото: ФК "Тобол" (1), ФК "Актобе" (2-6), ФК "Кайрат" (7)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42
2 Астана 20 11 4 5 43-19 37
3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35
4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30
5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30
6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28
7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26
8 Тараз 20 6 7 7 24-22 25
9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23
10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23
11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21
12 Туран 18 4 7 7 15-23 19
13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18
14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14

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Футбол КПЛ Актобе ФК Казахстан Карпович Андрей Кубок РК по футболу Астана ФК Тараз ФК Тобол ФК Акжайык ФК Каспий Туран ФК Ордабасы ФК Кайрат ФК

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