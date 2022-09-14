Испортили возвращение Бабаяна. "Тобол" выиграл у "Астаны" в матче с незабитым пенальти

"Тобол" в центральном матче 20-го тура КПЛ нанес в столице поражение "Астане", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу костанайцев. На 30-й минуте Серикжан Мужиков точным ударом с пенальти вывел "Тобол" вперед. Однако спустя пять минут "Астана" отыгралась благодаря голу Абата Аймбетова.

На 72-й минуте защитник костанайцев Сергей Малый установил окончательный счет.

Отметим, что в первом тайме лидер "Астаны" Марин Томасов не реализовал пенальти.

"Тобол", занимающий третье место, набрал 35 очков и приблизился к "Астане", которая располагается на второй строчке. У столичного клуба 37 баллов. Лидирует "Актобе", у которого 39 очков.

Отметим, что это был первый матч "Астаны" под руководством Григория Бабаяна после возвращения в столичный клуб. Примечательно, что ранее казахстанский специалист возглавлял "Тобол".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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