"Так строится команда". Бабаян - о победе "Тобола" в Суперкубке Казахстана

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал победу в финальном матче Суперкубка Казахстана над "Астаной".

"Мы понимали, что такого яркого матча, как с "Кайратом", у нас не получится. Все потому, что потратили много эмоций и у нас было на один день меньше для восстановления. Отдали инициативу сопернику, играли исключительно на контратаках. По-другому никак не могли строить игру. В целом столько сил потратили - команда абсолютно заслуженно выиграла этот новый трофей, сложный матч. "Астана" - очень хороший соперник, у них тоже были моменты, где-то и нам повезло. По самоотдаче и работе ни к кому нет претензий. В конце была пара вынужденных замен. По итогу, ребята сыграли очень достойно, бились - так строится команда", - сказал он.

Напомним, "Тобол" обыграл "Астану" в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу. Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. "Тобол" открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. "Астана" сравняла его на 91-й - со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у "Астаны" свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.