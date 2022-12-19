Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Адам Адахаджиев близок к уходу из "Кайрата". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как хавбек начинал в алматинском клубе и сможет ли он заиграть в другой команде.

Казалось, что в нынешней ситуации, когда "Кайрат" максимально доверяет молодежи, уникальный шанс заиграть в основе среди воспитанников реализуют многие, но для Адахаджиева, в частности, сценарий получился иным.

Надо заметить, что Адаму 24 года, то есть назвать его молодым уже нельзя. Он дебютировал за основу "Кайрата" еще в 2019 году при Алексее Шпилевском. Но с тех пор дотянуться хотя бы до статуса игрока ротации не смог. Да, конкуренция в сезонах 2019-2020 была очень высокой, но в то же время был шанс в этом году, ведь на позиции опорника у "Кайрата" в определенный момент не осталось никого из опытных, сначала ушел Абикен, а потом Гуральски. Однако вместо Адахаджиева заиграл 20-летний Адилет Садыбеков, и сейчас надо сказать, что это решение со стороны Кирилла Кекера было полностью оправданным.

При этом в прошлом году Адахаджиев продуктивно съездил в аренду в "Жетысу". Он был одной из ключевых фигур у молодого тренера Рината Алюетова. Хавбек сыграл в 24 матчах из 26 в КПЛ, оформив два гола и ассист. К слову, в тот же период была информация о переходе казахстанца в "Рубин", по сведениям источников, трансфер был оформлен, однако в действительности Адахаджиев до Казани так и не добрался.

Еще один показатель перспектив Адахаджиева - его игра за молодежную сборную Казахстана. Там он зачастую смотрелся уверенно и провел десять матчей на международном уровне. Вот как описывал характеристики игрока тренер той команды Алмас Кулшинбаев:

"Адахаджиев техничный игрок, с хорошими данными, он мыслит по-взрослому, но, скажем так, у него есть проблема - он часто передерживает мяч. Если научится быстрее принимать решения, то он должен прибавить, в целом это достаточно перспективный игрок".

За всеми плюсами игры Адама на мяче в то же время выходят очевидные минусы. Еще Шпилевский говорил о том, что Адахаджиев не самый быстрый игрок, хоть и объемный. Кулшинбаев обращал внимание на скорость принятия решений и недостаточные физические качества для того, чтобы играть в той же России.

Возможно, именно поэтому хавбек не был востребован при Кирилле Кекере. В 2022 году Адам сыграл лишь 53 минуты в КПЛ. Очевидно, что изменения назревали и они, похоже, произойдут. Сигналом к этому стало отсутствие игрока в списке "Кайрата" на декабрьские сборы. Любопытно, сумеет ли Адахаджиев реализовать свои качества в другой команде КПЛ и выйти на новый уровень, как это в прошлые годы сделали другие воспитанники "Кайрата" в лице Алибека Касыма и Рамазана Оразова.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →