Несмотря на потерянный титул в чемпионате Казахстана, "Кайрат" не намерен радикально менять свой подход к селекции в предстоящее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент алматинцы не определись с кандидатурой главного тренера, но клуб не планирует масштабную трансферную кампанию ближайшей зимой. В "Кайрате" есть уверенность в том, что нынешний костяк способен и дальше добиваться высоких результатов и быть конкурентоспособным как на внутренней, так и на международной арене.

На сегодня "желтые-черные" продлили контракты с ведущими легионерами, такими как Александр Мартынович и Жоржиньо, а большинство остальных иностранцев также имеют действующие контракты на 2027 год. Из легионеров высока вероятность лишь ухода центрального защитника Лукаса Африко, ему будут искать альтернативу в рамках зарубежного рынка.

Также возможен уход нескольких казахстанских игроков, а именно Еркина Тапалова и Адлета Садыбекова, но определенности по ним еще нет.

Исходя из этого, вероятно, что "Кайрат" сохранит нынешний состав на 80-90 процентов и пополнит его лишь 1-2 легионерами, а также, возможно, даст шанс воспитанникам, которые ярко проявили себя в "Кайрат-Жастар", взяв серебряные медали в первой лиге.

Напомним, что "Кайрат" в КПЛ-2026 занял второе место и уступил чемпионский титул "Ордабасы". За тур до финиша сезона клуб сменил главного тренера, приняв отставку Рафаэля Уразбазтина и назначив временно исполняющим обязанности главного тренера Жору Арутюняна.