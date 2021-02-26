Старый формат, допуск болельщиков и снятие очков за несоответствие арены. Как будет проходить новый сезон КПЛ

Ербол Каиров

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила календарь на 2021 год. В отличие от прошлогоднего сезона, в нынешнем турниры под эгидой ПФЛК вновь вернутся к традиционной схеме - "дом-выезд".

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, каким образом будет проходить новый сезон в КПЛ.

Без билетов на стадионы не запустят

В этом году, как известно, в высшем дивизионе примут участие 14 команд. Планируется, что турнир пройдет в двухкруговом формате с домашними и гостевыми играми. Это значит, что мы возвращаемся к стандартной схеме чемпионата. Однако прошлый год научил организаторов чемпионата быть готовыми к форс-мажорам, поэтому у ПФЛК в запасе разработан и альтернативный вариант на случай резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Что касается допуска болельщиков на трибуны, то в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги Казахстана ответили следующее:

"Сейчас мы отрабатываем алгоритм допуска болельщиков на стадионы. Согласно решению Межведомственной комиссии, с 1 марта возможно посещение болельщиками спортивных мероприятий с 30-процентной заполняемостью арены. Совершенно точно, что свободный вход без билетов будет невозможен. Поэтому мы разрабатываем положение, как осуществить допуск болельщиков при утвержденных условиях, чтобы это было безопасно и отвечало всем санитарным требованиям".

Основным телевещателем матчей чемпионата, как и в прошлом году, будет телеканал Qazsport. Матчи, которые не попадут в эфир канала, будут показаны в прямом эфире в интернете - на сайте qazsporttv.kz и новом сайте ПФЛК-ТВ - pflk.tv.

Учитывая, что телеканал весьма ограничен в технике, большую часть игр в туре (а их семь – прим. Vesti.kz) будут вновь снимать бригады ПФЛК-ТВ. Лига уже давно зарекомендовала себя как самостоятельный продакшн, который умеет снимать не только внутренние, но и международные встречи. Да и комментаторы на ПФЛК-ТВ гораздо лучше разбираются в отечественном футболе, учитывая их узкую специализацию.

Клубы будут наказывать за несоответствие арен

Немало вопросов у болельщиков есть относительно участия в КПЛ-2020 дебютанта - команды "Арыс" из Туркестанской области. Несмотря на намерения клуба выступить под новым названием "Туран", в ПФЛК заявили, что на сезон команда заявлена под старым именем.

"На чемпионат заявлена команда "Арыс", основной стадион - "Туркестан Арена". Мы знаем, что руководство области хочет переименовать клуб, однако для этого нужно пройти процедуры и этапы сертификации. На данный момент официальное название клуба, который допущен к чемпионату, - футбольный клуб "Арыс", - ответили в организации.

Кстати говоря, с нового сезона лига будет жестко подходить к вопросам готовности стадионов к принятию официальных матчей. В случае неготовности арены ПФЛК будет снимать турнирные очки с клубов.

"Это правило, утвержденное исполнительным комитетом КФФ, вступает в силу с нового сезона. В случае если стадион не готов к проведению матча, то с клуба-хозяина условно снимаются три очка и матч переносится на нейтральное поле. При этом все расходы по организации матча на другой арене несет провинившийся клуб. Наказание действительно в рамках текущего сезона до устранения всех выявленных недостатков. Если ситуация будет исправлена, очки вернутся клубу в турнирную таблицу. Если до конца сезона исправлений не будет, то снятые очки не возвращаются", - резюмировали в ПФЛК.

Казахстанская федерация футбола успела провести предсезонную сертификацию стадионов и уже определила несколько клубов, которые могут быть наказаны за несоответствие требованиям. Им выданы рекомендации и сроки по устранению недочетов до начала нового сезона.



(Стадион в Караганде)

Остается надеяться, что столь жесткие меры со стороны КФФ и ПФЛК действительно заставят клубы и облспорты активней двигаться в вопросах улучшения инфраструктуры. Ведь убогие поля, тесные раздевалки, отсутствие подогрева полей в холодное время года - настоящий бич казахстанского футбола. И эти проблемы нужно решать уже сейчас, хотя искоренить их должны были еще лет десять назад. В любом случае, лучше поздно, чем никогда.

Фото: ФК "Кайрат" (1), ПФЛК (2), КФФ (3)

Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год