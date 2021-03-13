Стартует КПЛ-2021. Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Жетысу" и еще двух игр первого тура

Остальные матчи пройдут 14 марта.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня, 13 марта, пройдут три матча стартового тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Кайрат" - "Жетысу" (15:00), "Атырау" - "Шахтер" (16:00) и "Туран" - "Астана" (17:00). Первую игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Тур закроется 14-го числа. В этот день встретятся "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК", "Каспий" - "Актобе" и "Тобол" - "Акжайык". 

Напомним, что футбольный сезон начался матчами за Суперкубок, победителем которого стал "Тобол", тогда как "Кайрат" выиграл "бронзу" в утешительном матче с "Шахтером".

Ранее ПФЛК озвучила правила допуска болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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