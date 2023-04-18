"Старики" ушли в отрыв: у кого самый молодой и возрастной состав в КПЛ-2023

После шести туров в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) единолично и с ощутимым отрывом от конкурентов лидирует петропавловский "Кызыл-Жар", на старте сезона одержавший шесть побед в шести встречах. Как оказалось, основная обойма команды Али Алиева лидирует сразу по нескольким интересным показателям. Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Кызыл-Жар" стал единственной командой, в основном составе которой в шести стартовых турах премьер-лиги вышло всего 14 игроков. Как видим, Алиев доверяет костяку команды и лишний раз состав не ротирует. В то же время другие клубы за этот срок выпускали в стартовом составе от 15 до 18 футболистов, а "Аксу" выделился круче всех - 22 игрока в старте, в том числе три разных вратаря.

И это не единственный фактор, почему состав "Кызыл-Жара" должен удивлять. Дело в том, что средний возраст игроков северян, выходивших в стартовом составе в шести турах КПЛ, равен 29,55 года. Это самый возрастной основной состав среди команд КПЛ-2023.

В команде Алиева стабильное игровое время получают 35-летний Иван Граф, 34-летний Марат Шахметов, 33-летний Никита Наумов, 32-летний Юрий Бушман, а также 31-летние Роман Степанов и Брайан Ван ден Богарт. Самыми молодыми в старте являются 24-летние Максим Чиканчи и Пернамбуко. Такое наличие возрастных игроков не мешает "Кызыл-Жару" уверенно лидировать в таблице. Опыт игроков идет только на пользу, по крайней мере пока.

Самым же молодым составом предсказуемо обладает "Кайрат". В шести турах Кирилл Кекер выпустил в старте 15 разных игроков, а их средний возраст был равен 24,16 года. При наличии 20-летних Егора Ткаченко, Адилета Садыбекова, Дамира Касабулата, Антона Крачковского и Льва Кургина, даже Данил Устименко (22), Вячеслав Швырев (22) и Еркебулан Сейдахмет (23) выглядят опытными "старичками".

В команде есть всего двое возрастных игроков, которые регулярно выходят в старте - это 34-летние Виктор Васин и Жоао Пауло. Всем этим игрокам в минувшие выходные удалось разгромить "Астану" в гостях со счетом 3:0. "Кайрат" доказал, что способен бороться за высокие позиции даже со столь "зеленым" составом.

Вот полный список команд КПЛ-2023 с количеством футболистов, вышедших на поле в старте, а также их средним возрастом (начнем от самых молодых к возрастным):

1 (5*). "Кайрат" (15 игроков) - 24,16 года

2 (10). "Шахтер" (17 игроков) - 26,19

3 (2). "Актобе" (16 игроков) - 27,40

4 (12). "Аксу" (22 игрока) - 27,52

5 (6). "Кайсар" (16 игроков) - 27,53

6 (13). "Мактаарал" (18 игроков) - 28,13

7 (11). "Жетысу" (18 игроков) - 28,17

8 (9). "Атырау" (15 игроков) - 28,28

9 (14). "Каспий" (16 игроков) - 28,34

10 (3). "Ордабасы" (18 игроков) - 28,37

11 (4). "Астана" (17 игроков) - 28,86

12 (8). "Окжетпес" (15 игроков) - 28,92

13 (7). "Тобол" (15 игроков) - 29,26

14 (1). "Кызыл-Жар" (14 игроков) - 29,55

* Место, которое команда занимает в турнирной таблице КПЛ.

Отметим, что самым молодым игроком этого сезона, вышедшим в стартовом составе, является 18-летний полузащитник "Жетысу" Давид Есимбеков. Самым же возрастным футболистом стал 38-летний нападающий "Кайсара" Руслан Сахалбаев.

Фото: "Кызыл-Жар" СК, ФК "Кайрат"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18 2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10 8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9 9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7 10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4 11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4 12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4 13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3 14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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