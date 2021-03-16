Матчи OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, которые должны состояться в Алматы, не будут отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и вхождения города в красную зону.

Как сообщает телеграм-канал ALIBEKOV, новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина вступит в силу с 20 марта. Так, согласно новому документу, матчи КПЛ смогут проводиться без зрителей при обязательном тестировании участников на COVID-19.

Напомним, что 20 марта в Алматы домашний матч чемпионата Казахстана против "Тобола" будет проводить "Актобе". "Кайрат" же днем ранее сыграет в Кызылорде с "Кайсаром". Ближайший домашний матч у подопечных Алексея Шпилевского запланирован на 4-5 апреля.