Стало известно, смогут ли "Кайрат" и другие клубы играть в Алматы во время красной зоны

В городе выйдет новое поставновление.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 23:24

Матчи  OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, которые должны состояться в Алматы, не будут отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и вхождения города в красную зону.

Как сообщает телеграм-канал ALIBEKOV, новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина вступит в силу с 20 марта. Так, согласно новому документу, матчи КПЛ смогут проводиться без зрителей при обязательном тестировании участников на COVID-19.

Напомним, что 20 марта в Алматы домашний матч чемпионата Казахстана против "Тобола" будет проводить "Актобе". "Кайрат" же днем ранее сыграет в Кызылорде с "Кайсаром". Ближайший домашний матч у подопечных Алексея Шпилевского запланирован на 4-5 апреля. 

 

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Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 23:24
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