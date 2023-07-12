Стало известно, сколько "Астана" потратила на трансферы двух новичков, сообщают Vesti.kz. Накануне столичный клуб объявил о подписании защитника сборной Казахстана Александра Марочкина и хавбека Степана Лончара из сборной Боснии и Герцеговины.
По информации авторитетного портала Transfermarkt.com, за переход 32-летнего Марочкина "Астана" отдала костанайскому "Тоболу" 100 тысяч евро.
Трансфер 26-летнего Лончар, права на которого принадлежали венгерскому "Ференцварошу", обошелся чемпиону Казахстана в 450 тысяч евро.
Добавим, что "Астана" уже дозаявила обоих новичков на Лигу чемпионов. В рамках первого квалификационного раунда турнира столичный клуб примет тбилисское "Динамо". Эта игра пройдет сегодня, 12 июля. Прямая трансляция доступна здесь.
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