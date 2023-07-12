Стало известно, сколько "Астана" потратила на трансферы двух новичков, сообщают Vesti.kz. Накануне столичный клуб объявил о подписании защитника сборной Казахстана Александра Марочкина и хавбека Степана Лончара из сборной Боснии и Герцеговины.

По информации авторитетного портала Transfermarkt.com, за переход 32-летнего Марочкина "Астана" отдала костанайскому "Тоболу" 100 тысяч евро.

Трансфер 26-летнего Лончар, права на которого принадлежали венгерскому "Ференцварошу", обошелся чемпиону Казахстана в 450 тысяч евро.

Добавим, что "Астана" уже дозаявила обоих новичков на Лигу чемпионов. В рамках первого квалификационного раунда турнира столичный клуб примет тбилисское "Динамо". Эта игра пройдет сегодня, 12 июля. Прямая трансляция доступна здесь.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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