Стало известно о переходе игрока "Кайрата" в другой клуб

Защитник молодежной сборной Казахстана и алматинского "Кайрата" Егор Ткаченко перейдет в "Елимай", передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Отмечается, что клуб из Семея арендует 21-летнего футболиста на сезон 2025 года. В переходе игрока был лично заинтересован наставник "Елимая" Андрей Карпович.

Прошлый сезон Ткаченко начал в составе алматинцев, а в середине отправился в аренду в талдыкорганский "Жетысу", где принял участие в восьми матчах чемпионата.

Ранее "Кайрат" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Израиля Даном Глейзером.

При этом талант алматинского клуба Дастан Сатпаев готовится к переходу в "Челси".

Между тем вратарь кайратовцев Вадим Ульянов продолжит карьеру в "Ахмате".

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