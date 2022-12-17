Стало известно о будущем футболиста сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Темирлан Ерланов собирается покинуть "Актобе". Об этом сообщает Aladop.

Отмечается, что он перейдет в другую команду. Поскольку его агентом является Улугбек Асанбаев, этот защитник, скорее всего, окажется в "Ордабасы".

29-летний Ерланов уже выступал за шымкентский клуб в период 2016-2019 годов, а также в сезоне-2021. Еще в его карьере были костанайский "Тобол" и усть-каменогорский "Восток".

В национальную команду вызывается с 2019 года.

Напомним, что в КПЛ-2022 "Актобе" занял второе место, а "Ордабасы" финишировал на пятой строчке. Ерланов сыграл за актюбинцев 20 матчей и отдал один ассист.